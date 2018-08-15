Двое граждан Украины отделались синяками после падения их машины вместе с мостом в Генуе

Среди пострадавших во время обрушения моста на севере Италии 14 августа были двое украинцев. Сейчас они находятся в больнице, жизни супругов ничего не угрожает.

Об этом 15 августа сообщает издание «Униан» со ссылкой на украинских дипломатов. Пара ехала на отдых в Ниццу, когда мост в Генуе провалился под колесами их машины. В момент, когда пострадавших вытаскивали из расплющенного автомобиля, на телефон одного из родителей позвонил сын, трубку взял спасатель. В настоящее время они находятся в больнице «Сан Мартин», у них множество гематом и синяков, но серьезных, угрожающих жизни травм нет.

После обрушения моста в Генуе погибли 38 человек. Итальянская прокуратура сообщила, что информация о критическом состоянии дороги поступала еще шесть лет назад. Длина упавшей части моста — 80 метров, сама переправа, построенная в 1960-х годах, была длиной около 1200 метров. После трагедии итальянцы начали проверять все старые мосты и тоннели.