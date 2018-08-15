Посол Пакистана подарил спасенному петербургскому альпинисту Гукову ковер

После приезда в Россию просидевшего неделю на горном склоне Пакистана альпиниста навестил глава дипломатической миссии этой страны.

«Цель визита в больницу заключалась в том, чтобы встретиться с мистером Гуковым и лично передать лучшие пожелания, пожелать скорейшего выздоровления и долгих лет жизни», – цитирует 15 августа Кази Халилуллу РИА Новости.

Посол Пакистана сходил в больницу к россиянину после празднования дня независимости страны. Халилулла подарил Александру Гукову традиционный ковер ручной работы. Он рассказал, что пакистанские власти пристально следили за спасением петербургского альпиниста. Непогода позволила забрать его с горного склона только с восьмого раза.

Халилулла также отметил, что Гуков находится в приподнятом настроении, а врачи констатируют, что его состояние улучшается.

Русская двойка из петербуржца Александра Гукова и иркутского альпиниста Сергея Глазунова начала восхождение на Латок-1 утром 22 июля. На следующий день испортилась погода, связь с ними прервалась. Визуальный контакт установили 24 июля. К этому времени альпинисты совершали спуск на высоте в 6700 метров. Через два часа Гукову удалось передать сигнал SOS: «Серега улетел, я вишу на стене без снаряги. Меня нужно эвакуировать». Альпинист сорвался вместе с продуктами, газом и верёвками. Его тело обнаружили у подножия горы недалеко от базового лагеря. В спасательной операции были задействованы все службы. Благодаря содействию посольства России в Пакистане был извещён премьер-министр страны, который призвал на помощь местное министерство обороны. Санитарный рейс МЧС России доставил из Пакистана в Россию петербургского альпиниста Александра Гукова вечером 4 августа.