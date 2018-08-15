Семак: Нервничаю ли из-за отсутствия трансферов? Я сосредоточен на другой работе

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал отсутствие трансферов этим летом.

«К большому сожалению, информации о трансферах пока никакой нет. Свои пожелания по этому поводу я уже озвучил руководству, в том числе и новому спортивному директору Хавьеру Рибалте. Насколько мы будем двигаться в этом направлении, пока непонятно. Я сосредоточен на другой работе и делаю все от себя зависящееся. Нервничаю я или нет по этому поводу, от этого ничего не зависит», – сказал Семак во время пресс-конференции на тренировочной базе «Зенита» в Удельном парке 15 августа, передает корреспондент "Фонтанки".

В нынешнее межсезонье «Зенит» не сделал пока ни одного приобретения, если не считать приход собственно самого Хавьера Рибалты. Пока команда только расстается с игроками. Уже ушло пять футболистов. Сергей Семак уже неоднократно говорил, что команде необходимо усиление.

Настойчивее всего в «Зенит» инсайдеры отправляли полузащитника футбольной сборной Уругвая и «Дженоа» (Италия) Диего Лаксальта, который забивал сборной России на ЧМ-2018. Сообщалось, что его трансфер уже согласован, а с самим игроком уже есть договоренность по личному контракту. Однако, по последним данным, эта сделка сорвалась.