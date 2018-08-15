Блокировка «скорой», едущей в больницу, попала на видео. Комментарий из салона спецмашины

Очередной случай «преднамеренного блокирования» автолюбителем кареты скорой помощи в Петербурге попал на камеру: запись вёл видеорегистратор, установленный в салоне скорой. Её выложил 15 августа «Мегаполис».

Портал цитирует субтитры к видео: «Везём тяжёлого пациента в 26-ю больницу на Костюшко. Необходимо выполнить правый поворот с Ленинского на Кубинскую. Нам даже горит зелёная стрелка. Проблема в том, что две правых полосы заняли легковушка и ПАЗик, совершившие небольшое ДТП. Вроде бы не проблема, но тут на сцене появляется синий «Хёндэ Акцент», и… смотрите, что он делает.

Сначала не дает проехать перед ним по полосе, хотя он отлично видит, что едет не «доставка пиццы». А после включения звукового спецсигнала… нет, не уступает, а намеренно выезжает вперёд и именно блокирует скорую! Увы, на реге оказался выключен звук, а то вы слышали бы, как мы так и стояли с включенной сиреной до того, как загорелся основной зелёный. Респект водителю «Ренджа» за участие».

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что не располагают информацией о подаче заявления в связи с этим инцидентом. И напомнили, что гражданам, ставшим свидетелями подобных этому и прочих нарушений ПДД, а также происшествий, угрожающих личной или общественной безопасности, стоит обращаться по телефону «02» (со стационарных телефонов) или «102» (с мобильных телефонов). Кроме того, можно обратиться письменно через специальную форму обратной связи на сайте ГИБДД.

2 августа в интернете появилось видео противостояния легковушки и скорой на улице Генерала Симоняка.

Подобные случаи, сами по себе достойные порицания и нередкие, привлекают особое внимание после нескольких громких инцидентов. Так, зимой 2017 года петербуржец на «Порше» не уступил скорой с лежачим пациентом на борту во дворе на Новочеркасском проспекте. Инцидент попал на видео. Для водителя дорогой машины это противостояние обернулось административным наказанием в виде лишения прав на три месяца. Однако вместо того, чтобы смиренно ходить пешком, он первым делом обжаловал решение суда, а после выдумал странную историю с нападением. И оказался на скамье подсудимых по уголовному делу.

Весной 2017 года в Москве водитель «Мерседеса» заблокировал «детскую скорую». Возбуждённое в отношении него уголовное дело закрыли без объяснения причин, однако на следующий день по распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина отмена постановления была обжалована.