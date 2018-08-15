Семак: Шансы пройти минское «Динамо» сложно измерить, но они есть

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак 15 августа рассказал о важности Лиги Европы для команды и оценил шансы пройти минское «Динамо», в ворота которого необходимо забивать минимум 5 голов для прохождения в следующую стадию турнира.

«Я считаю, что Лига Европы нам нужна, поэтому мы будем делать все ради победы. Шансы есть, их сложно измерить математически, но они есть, мы будем прилагать все усилия. Пока не готовится к игре только Олег Шатов. Остальные все в строю, кроме тех, конечно, кто продолжает восстанавливаться от старых травм (речь, судя по всему, об Александре Кокорине и Эмануэле Маммане, которые в конце прошлого сезона порвали крестообразные связки. – Ред.). Как будем играть против «Динамо», это мы завтра посмотрим. Слабые места есть у всех команд. Вопрос в том, как мы их используем. Посмотрим, насколько мы завтра окажемся на своем уровне. Это футбол, доля случайности есть в каждой игре. Меня больше интересует не то, почему мы столько пропустили, а почему мы не забили», – признался Семак.

Напомним, в первом матче, который прошел 9 августа в Минске, «Зенит» проиграл со счетом 0:4. Ответная игра пройдет 16 августа на стадионе «Петровский», где из-за дисквалификации домашней арены петербургского клуба будут присутствовать только около 200 белорусских болельщиков. На стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове будет организована фан-зона для фанатов сине-бело-голубых.