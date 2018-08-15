Нобоа об игре с минским «Динамо»: Если бы у нас не было шансов, мы бы не играли

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа оценил шансы пройти минское «Динамо» в Лиге Европы после гостевого поражения со счетом 0:4.

«Если бы у нас не было шансов, мы бы не играли. Думаю, у нас будут шансы. Главное сохранять концентрацию. Будет все нормально. Тяжело ли будет без болельщиков? Конечно, он как 12-й игрок. Каждый матч мы чувствуем их поддержку. Будет тяжело, но нам нужно будет выиграть», – заявил Нобоа 15 августа.

Напомним, ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдет 16 августа на пустом стадионе «Петровский». Для выхода в следующую стадию турнира «Зениту» нужно забить минимум 5 голов и при этом ни разу не пропустить.

Домашний стадион «Зенита» был дисквалифицирован после матча 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» в сезоне-2017/18 в связи с «бросанием предметов на поле, блокированием лестничных проходов, а также проявлением расизма». По данным «Фонтанки», расизмом делегат УЕФА счел песню «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», которую фанаты «Зенита» исполнили на трибунах после травмы темнокожего полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта.

На прошлой неделе «Зенит» подтвердил, что матч с минским «Динамо» пройдет на «Петровском», а на арене «Санкт-Петербург» будет организована фан-зона. В то же время около 200 белорусских болельщиков все-таки смогут увидеть матч вживую на «Петровском». В последний раз «Зенит» играл на «Петровском» 30 июля 2017 года. Тогда в матче чемпионата России сине-бело-голубые одержали гостевую победу над «Тосно» — 1:0.