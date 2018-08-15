Шнуровы официально развелись. Матильда отметила в своем петербургском ресторане, Сергей – в Монако

Матильда Шнурова получила свидетельство о расторжении брака с лидером группы «Ленинград» 15 августа. «Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи», она выложила фото в Instagram.

Запись в «сториз» уже бывшей супруги музыканта появилась днем в среду. Сначала она предложила посмотреть подписчикам на блюда из ее ресторана «КоКоКо», после двух тарелок показала свидетельство о расторжении брака. «Официальное. Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак официально расторгнут. Прошу уважать чужую личную жизнь», – отчеканила Матильда.

Шнуров тем временем, судя по Instagram, играет в карты в Монако.

О разводе пары Сергей Шнуров рассказал в конце мая этого года. Решение, по словам музыканта, было принято «с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу». Позже он опубликовал стихотворение, посвященное бракоразводному процессу. «Фонтанка» выяснила, что делить супругам пришлось ресторан, балетную студию и около 600 квадратных метров недвижимости.