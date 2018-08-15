Песков: Путин заедет на свадьбу главы МИД Австрии

Президент РФ Владимир Путин 18 августа по пути в Берлин планирует посетить бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, заедет по дороге в Берлин", — сказал Песков агентству РИА Новости 15 августа.

В свою очередь помощник главы государства Юрий Ушаков пояснил, что президент планирует по дороге в Берлин посетить Австрию, где состоится свадьба министра. Он сообщил, что во время визита Путина в Вену министр иностранных дел "пригласила президента", в связи с поездкой в Берлин появилась такая возможность.

"Мы заедем и поздравим", — сказал Ушаков.

Путина ждут в Берлине в субботу к 18:00 по местному времени, об этом позавчера заявляла пресс-служба кабинета министров ФРГ.

Ранее 15 августа австрийская газета Kronen Zeitung сообщала о том, что Владимира Путина ждут на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Она состоится на юго-востоке Австрии в Штирии. К визиту готовятся спецподразделения страны, чтобы обеспечить безопасность высокого гостя.