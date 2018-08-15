Минсвязи РФ поддержало законопроект о декриминализации статьи за репосты

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило положительный отзыв на проект закона об отмене уголовного наказания за экстремистские публикации и репосты в интернете, сообщил 15 августа заместитель главы ведомства Алексей Волин.

«Мы написали положительный отзыв на депутатский законопроект о декриминализации лайков и репостов», — заявил RNS Волин.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов вместе с председателем партии «Родина» Алексеем Журавлевым внесли на рассмотрение два законопроекта о частичной декриминализации статьи 282 УК «Возбуждение ненависти или вражды».

Депутаты предлагают оставить уголовное наказание только за возбуждение ненависти с применением насилия, использованием служебного положения или организованной группой. За публичные призывы или призывы в СМИ и интернете обвиняемых предлагается наказывать штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или арестом на срок до 15 суток.

Верховный суд РФ в своем отзыве к законопроекту утверждал, что что документ фактически декриминализует первую часть 282-й статьи УК РФ.

«Реализация указанных предложений приведет к фактической декриминализации деяния, предусмотренного частью 1 действующей статьи 282 УК РФ, и расширению области применения проектной уголовно-правовой нормы вследствие исключения признака публичности совершаемых действий, что свидетельствует о противоречивости законопроекта», — сообщается в отзыве.

Ранее стало известно о том, что амнистировать пользователей соцсетей, осужденных за экстремизм, просит Mail.ru. Компания уже обратилась в Госдуму, Верховный и Конституционный суды, а также в Министерство юстиции.