ДТП на Витебском: «Отлетело колесо, врезался в дерево, вырвало двигатель, и он вошёл в салон»

В тяжёлом состоянии попал в больницу водитель «Соляриса» после ДТП в Московском районе Санкт-Петербурга днём 15 августа.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, около 15 часов на Витебском проспекте, 41, 26-летний мужчина на автомобиле «Хёндэ Солярис» совершил столкновение с деревом на разделительной полосе. Медики констатировали у него тяжёлые травмы.

«Ехал через машину за ним, скорость была плюс-минус 80 км/ч, – рассказывает Дима в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Сначала отлетело колесо, затем он врезался в одно дерево, потом его откинуло в другое, где у него вырвало двигатель, который вошёл в салон и поломал и зажал ноги, при этом водитель был не пристегнут, что случилось с грудной клеткой, но рёбра точно поломаны были».

Водителя извлекали из салона спасатели. «Парня вытаскивали на носилках, голова перебинтована, жуткая картина», – добавляет Регина.

Напомним, сегодня рано утром «Порше Кайен», тоже белый, похожим образом, то есть без «помощи извне», врезался в столб (фото) на пересечении Шуваловского и Богатырского проспектов. Пострадали две девушки.