Сладкие пилюли будущим пенсионерам: как депутаты будут смягчать реформу

Сравнять пенсионный возраст у мужчин и женщин, льготы на проезд и медицину сохранить, земельный и транспортный налоги и НДС отменить, а ФСБ, полицейским и следователям добавить по 5 лет работы — из чего предстоит выбирать депутатам, чтобы компенсировать россиянам повышение пенсионного возраста.

Виктор Бартенев/Интерпресс

На фоне падения рейтингов партии власти, анонсов митингов, попыток провести референдум 21 августа в Госдуме пройдут слушания по пенсионной реформе. Накануне генсовет и руководство «Единой России», которая думским большинством продавила повышение возраста в первом чтении, обобщат 1,5 тысячи предложений по изменениям в законопроект и дадут необходимые установки однопартийцам. Очевидно, что от них ждут серьезных послаблений. Ключевые и самые невероятные из уже озвученных собрала «Фонтанка».

Как анонсировал глава профильного думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, на парламентско-общественные слушания ждут полтысячи участников, из которых только 200 человек будут депутатами Госдумы, остальные — эксперты, лидеры общественного мнения, профсоюзы и депутаты всех уровней. Помимо недавнего «предложения председателя Вячеслава Володина отменить пенсии», которое было скорее констатацией дефицита бюджета, им будет что обсудить.

Оставить льготы для пенсионеров

Самая свежая идея — повысить пенсионный возраст, но сохранить назначение пенсионных льгот с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Пенсионеры в России не платят налог на недвижимое имущество и освобождаются от налогообложения «шести соток» земли, а также обладают региональными льготами на проезд в общественном транспорте и получают различные выплаты из региональных бюджетов в качестве надбавок. Кроме того, регионы субсидируют пенсионерам оплату коммунальных услуг: на это имеют право пенсионеры, коммунальные платежи которых превышают 22% среднего дохода всех совместно проживающих членов семьи. Для пенсионеров из семей, где нет трудоспособных граждан, этот показатель может быть снижен до 15%.

Перспективы этой инициативы можно оценить как высокие. Во-первых, если верить источникам, эту тему поднял на одном из июньских мероприятий думской фракции единороссов её глава Сергей Неверов. А во-вторых, для этого не потребуется дополнительных источников финансирования — деньги на эти льготы находятся сейчас в бюджетах регионов, которым, видимо, просто предложат сохранить траты на прежнем уровне.

Человек «предпенсионного возраста»

Еще одно предложение, которое пришло от источников в «ЕР», – понятие «предпенсионный возраст», который аналогичен текущему пенсионному. Носителям статуса предлагают давать дополнительные гарантии защиты трудовых прав, льготы по программам переподготовки кадров, социальному обеспечению, а также дополнительный оплачиваемый отпуск в течение года. А новый юридический статус пригодится для реализации следующей инициативы.

Уголовное преследование за увольнение «предпенсионера»

Уголовная и административная ответственность за увольнение пожилого сотрудника по аналогии с увольнением женщин в декрете. Чтобы такие случаи не ускользали от правоохранителей, Минтруд разрабатывает проект закона, по которому работодатель будет обязан сообщать в службы занятости об увольнении «предпенсионера» вне зависимости от того, чье это решение – начальства или работника.

Высказанные экспертами предположения о том, что работодатели в таком случае начнут избавляться от сотрудников предпенсионного возраста до его наступления и что это почва для злоупотреблений, авторов инициативы не смутила. Меру поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, который заявил, что он полагает, что это станет гарантией прав граждан.

Увеличить пособия по безработице

Минтруд также сейчас прорабатывает повышение пособия по безработице. Эксперты, опрошенные «Фонтанкой», например депутат Законодательного собрания Петербурга и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева, говорили, что число безработных пожилых людей после реформы может резко увеличиться. А размер выплат с 2009 года не менялся, и в 2018-м выглядит просто смешным – безработные могут получить всего лишь от 850 до 4900 рублей в месяц, при прожиточном минимуме в 11 163 руб. На сколько будет увеличено пособие — пока не сообщается, но эксперты не исключают, что его могут сильно приблизить к прожиточному.

Оплачивать диспансеризацию

Государству предлагается обязать работодателей оплачивать ежегодную диспансеризацию сотрудников предпенсионного возраста — как и доступная медпомощь, это необходимая мера. Как говорил «Фонтанке» Юрий Гузов, первый замдекана экономического факультета СПбГУ , старшее поколение, которое «выработало свой ресурс», в обычной ситуации потратило бы годы, которые его заставят работать, на лечение, а теперь этого делать не сможет. Если ничего не делать, то только возросшая продолжительность жизни, заявленная как стимул к пенсионной реформе, и вовсе может начать снижаться.

Отменить НДС и перераспределить доходы нефтегазовых компаний

В отличие от «Единой России», предложения которой, по сути, компенсационные и направлены на то, чтобы всех «предпенсионеров» просто не переувольняли сразу после начала реформы или они не начали массово умирать в её процессе, другие фракции думы пошли более популистским путем.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил не повышать пенсионный возраст и искать средства на пенсии с помощью другой масштабной реформы — налоговой.

– Где взять дополнительные деньги в бюджет? Отмените НДС. Отмените льготы нефтегазовикам. Введите прогрессивную шкалу налогообложения. И тогда начнет дышать вся страна, заработает производство, начнется модернизация, – отметил он на пресс-конференции в Москве, пишет 15 августа газета «Красная линия».

Каждый год стажа - 1000 рублей к пенсии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в июне также предложил не навязывать гражданам повышение пенсионного возраста и сначала сделать саму пенсионную систему простой и понятной для людей.

По его мнению, после выхода на пенсию за каждый год работы человек должен получать 1 тысячу рублей. Если трудовой стаж составляет 20 лет — пенсия будет 20 тысяч рублей, если 40 лет – начисляется пенсия 40 тысяч рублей, и так далее. «Это будет самый справедливый и грамотный вариант», — считает Владимир Вольфович.

Устранить гендерное неравенство

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и член «Яблока» Михаил Амосов 15 августа на страницах «Фонтанки» предложил сделать одинаковым пенсионный возраст у мужчин и женщин.

«В современном мире гендерная дифференциация возраста выхода на пенсию – это анахронизм. Мало того, что сохранение различий между мужчинами и женщинами по этому показателю противоречит Конституции, прямо запрещающей дискриминацию по половому признаку, так это ещё и экономически неразумно. Ведь всем прекрасно известно, что средняя продолжительность жизни у мужчин меньше, чем у женщин, и это не только у нас. Поэтому я бы предложил установить единый пенсионный возраст, например в 63 года (вспомним армяно-финско-эстонский стандарт)», – считает он.

ФСБ и полицейским назначать пенсию на 5 лет позже

Также Амосов заявил, что можно и пересмотреть необходимость сохранения пенсионных льгот для силовиков.

«Для офицеров вооружённых сил и пограничников существующий пенсионный возраст можно сохранить, поскольку для их службы действительно нужно недюжинное здоровье, которое с годами неизбежно уходит. Но, например, участковый полицейский, следователь или сотрудник ФСБ – совсем другое дело. Работа у них прежде всего интеллектуальная – с людьми, с документами, и физические кондиции не имеют такого значения. Поэтому тут я бы предложил поднять пенсионную планку, например, лет на пять», – отметил он.

Главное – не проводить реформу слишком резко

Старший научный сотрудник ИЭП им. Гайдара/РАНХиГС Иван Любимов и директор Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России Владимир Назаров в аналитическом материале о пенсионной реформе для московского центра Карнеги предложили правительству не спешить.

«Найти альтернативу повышению пенсионного возраста практически невозможно. Однако параметры пенсионной реформы могут быть смягчены. В частности, ни к чему так взвинчивать темпы перехода к более позднему возрасту выхода на пенсию. И необязательно сразу пугать общество слишком высокими показателями, вполне можно ограничиться повышением пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 63 лет для мужчин к 2030 году», – отметили эксперты.

В таком случае экономический эффект на горизонте до 2030 года почти не будет отличаться от показателей правительственного проекта.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»