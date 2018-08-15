Екатеринбург подарил Петербургу парочку чакоанских мар. Гости прибыли самолетом

Два четвероногих обитателя Южной Америки прошли досмотр в петербургском аэропорту Пулково. Чакоанские мары приехали на постоянное место жительства в Северную столицу.

Как 15 августа сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, самца и самку отправили из зоопарка Екатеринбурга. Они поселятся в благотворительном фонде дворца детского творчества «Мост». Инспекторы управления осмотрели зверьков и проверили их документы. Грызуны оказались совершенно здоровы и отправились обживать новый дом.

Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Чакоанская мара похожа на зайца. Обитает в Аргентине, Боливии и Парагвае. Она достигает в длину от 45 до 50 см, весит до 4 кг. Мара питается растительной пищей.