«Специальные» ДТП в Петербурге: пожарные vs трамвай и инкассаторы vs «Ягуар»

Два ДТП со спецтранспортом случилось в Петербурге днём 15 августа, рассказывают очевидцы.

«На Садовой улице пожарная машина спешила и у дома 58 врезалась в трамвай, пострадавших нет. Объезжают их по тротуару», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что ДТП было незначительным: повреждения у транспортных средств минимальны. Водитель пожарной машины признал, что совершил поворот перед трамваем. По предварительной информации, он двигался без проблесковых маячков. Пострадавших в этой аварии нет. Задержка движения трамваев составила 26 минут (с 13:05 до 13:31).

И второй пост в той же группе: «На Маршала Говорова, у дома 37, столкнулись «Ягуар» и инкассаторы. Никто из машин не выходит».

«Выходит. Стоял инкас один снаружи, была попытка фургона развернуться через двойную с размахом», – утверждает в комментариях очевидец Артём.

Точные обстоятельства аварий выясняются.