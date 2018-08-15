«Сексуальное воспитание» в детдоме на Ивана Черных изучит суд

В Петербурге готовят к передаче в суд громкое дело о сексуальном насилии над детьми-сиротами. На скамье подсудимых окажутся двое педагогов, фотограф, а также трое бывших выпускников сиротского учреждения. Вскоре закончится расследование дела и директора детдома — с нее спросят за отсутствие реакции на то, что происходило у нее под боком.

Как сообщает 15 августа Следственный комитет РФ, с материалами уголовного дела знакомятся: бывший директор школы № 565 Кировского района (а к моменту задержания — методист) Станислав Виноградов, бывший замдиректора детского дома № 10 Михаил Елин (ставший потом старшим воспитателем), бывшие подопечные этих педагогов Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев. Им вменяют одну статью — о насильственных действиях сексуального характера (132 УК РФ).

По версии следствия, в течение 15 лет, с 2002 по 2017 год, обвиняемые насиловали мальчиков – воспитанников «Центра содействия семейному воспитанию № 8» (так теперь называется детдом № 10). Детдом и школа № 565 находятся в одном здании — на улице Ивана Черных, 11. А недалеко, на Турбинной, располагается социальная гостиница для детей-сирот «Мечта», куда в апреле 2017-го тоже пришли оперативники. Ответственным за гостиницу был 42-летний Кирилл Покалюк, выпускник 10-го детского дома.

«В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела», – отмечает СК.

Привлекли к ответственности и фотографа Александра Брыкова. Ему, кроме насилия, вменяют изготовление и распространение порнографии. В материалах дела сказано: в 2005 – 2008 годах Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников детского дома, снимал с их участием порнографические материалы и сам участвовал в оргиях. Дело Брыкова уже направлено в суд.

Бывший директор детского дома Наталья Федорова тоже в скором времени окажется на скамье подсудимых — по статье «Халатность». Ее обвиняют в том, что она «не отреагировала должным образом на сообщения о фактах противоправных действий в отношении воспитанников детского дома». Дело Федоровой находится на завершающей стадии.

Еще три человека (экс-воспитатель детдома Валентин Михайлов, родственник одного из обвиняемых Вячеслав Прикащиков и бывший воспитанник сиротского учреждения Михаил Никитин) пойдут под суд за принуждение потерпевших к даче ложных показаний, уклонению от общения со следствием. По версии СК, сирот шантажировали и угрожали убийством.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала об этом резонансном деле в материале «Дело пахнет воспитателями сирот».