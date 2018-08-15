Финский бизнес замер в ожидании американских санкций против России

Предыдущий год и начало 2018-го были довольно удачными для финско-российских торговых отношений и бизнеса, однако осторожные надежды на продолжение роста стали улетучиваться вместе с делом Скрипалей и совсем ослабли в преддверии новых санкций США. Об этом «Фонтанке» рассказала глава Финско-российской торговой палаты Яана Реколайнен.

«По многим показателям 2017 год был хорошим, вырос финский экспорт и импорт. Мы уже обрадовались, но с новыми санкциями в апреле и ответным российским законом о санкциях («О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». – Прим. ред.), который допускает очень широкие трактовки, риски для инвестиций и иностранных компаний сильно выросли. Новые американские санкции в связи с делом Скрипалей угрожают госбанкам, торговле с Россией, энергетическому сектору. Они могут коснуться и Европы. Один из таких европейских проектов — это «Северный поток — 2», одним из инвесторов которого через недавно приобретённую компанию Uniper является финский энергетический концерн Fortum».

Как отмечает Реколайнен, ростом рисков обеспокоены и финские экспортёры, поскольку сложившаяся ситуация ослабляет рубль.

«Мы думали, что в ходе саммита Путин и Трамп могут о чём-то договориться, но получилось, наоборот, хуже. Антироссийская политика стала теперь трендом в США в результате этого саммита», – констатирует глава ФРТП.

Сейчас финские компании крайне внимательно и осторожно следят за развитием ситуации и ждут, что будет дальше. «Американские санкции ограничили возможности деятельности европейских компаний в Иране. Мы надеемся, что новые санкции США, готовящиеся сейчас в отношении России, не затронут напрямую европейский бизнес», – говорит Реколайнен.

Напомним, что 22 августа, когда США намерены ввести новые санкции, пройдут переговоры президентов России и Финляндии. Владимир Путин и Саули Ниинистё встретятся в Сочи.

Весенний опрос ФРТП показал, что бизнес из Суоми скептически оценивает условия работы в России.

Торговля между Россией и Финляндией пока растёт, хотя темпы заметно снизились: за первые пять месяцев 2018 года финский экспорт в Россию увеличился на 2% (в то время как по итогам 2017 года рост составил 15%), а импорт прибавил 13% (в прошлом году — 30%).