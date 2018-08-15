Иран: Договор с Россией и другими прикаспийскими странами сорвал заговор США и НАТО

Президент Ирана рассказал, что Америка и Североатлантический альянс собирались открыть свои базы на Каспийском море, однако соглашение, подписанное в Казахстане, расстроило их планы.

Глава Иранской исламской республики Хасан Рухани заявил, что конвенция о правовом статусе Каспийского моря предотвратила намерения США и НАТО по вмешательству в жизнь важного региона.

«Заговор заключался в том, что на побережье Каспийского моря должны были высадиться американские и натовские солдаты, чтобы здесь оказались корабли США, их вертолеты и военные базы», – цитирует 15 августа Рухани информационное агентство Fars.

Президент Ирана выразил радость от того, что подписанная конвенция запретила размещение военных баз и судов в регионе. Согласно достигнутой договоренности, все корабли в акватории должны двигаться под флагом одного из пяти государств, подписавших документ.

По словам иранского лидера, конвенция имеет большое значение для безопасности.

Напомним, что 12 августа на встрече в казахстанском Актау президенты России, Казахстана, Ирана, Туркменистан и Азербайджана подписали конвенцию о правовом статусе Каспия, который пытались определить с 1996 года. Документ призван заменить советско-иранские договорённости 1921 и 1940 годов. Теперь акватории поделят на внутренние, территориальные воды и рыболовные зоны, основная площадь водной поверхности при этом остаётся в общем пользовании. Дно и недра распределят между государствами по договорённости на основе международного права. Также разграничено воздушное пространство над водоёмами, решён вопрос с судоходством, объёмом допустимого улова и осваиванием квот.