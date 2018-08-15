ГК «Пионер» приняла участие в спортивных состязаниях

Александр Никифоров/ГК "Пионер"

Представители девелоперской компании ГК «Пионер» приняли активное участие в спортивных соревнованиях, приуроченных к празднованию Всероссийского Дня строителя.

2 августа сотрудники группы компаний «Пионер» выступили в состязаниях ежегодной Спартакиады Союза строительных объединений и организаций, посвящённой Дню строителя. Команда ГК «Пионер» показала отличные результаты и вошла в число лучших сразу в нескольких дисциплинах. Спортсмены заняли третье место в заездах на картингах, стали вице-чемпионом в соревнованиях по перетягиванию каната, завоевали победу в легкоатлетическом забеге и были отмечены кубком лучшего игрока по итогам футбольного матча.

Александр Никифоров/ГК "Пионер"

11 августа спортивный марафон продолжил традиционный ежегодный велопробег. По сложившейся традиции в мероприятии приняли участие представители городского Правительства, комитетов, регулирующих деятельность отрасли, строительных компаний Петербурга. Команда ГК «Пионер» также вошла в состав велоколонны. Общая протяженность маршрута составила около 7 километров, он начинался от Смольного собора, включал Смольную и Воскресенскую набережные, набережную Кутузова, Троицкий мост, Кронверкскую набережную и завершился торжественным финишем у Петропавловской крепости.

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