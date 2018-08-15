Президент Финляндии отрицает своё давление на Fortum для участия в совместном с «Росатомом» проекте АЭС

Две книги о жизни и деятельности нынешнего президента Финляндии Саули Ниинистё были опубликованы в Суоми на этой неделе и вызвали такой резонанс, что заставили главу страны взяться за перо и высказаться на своём официальном сайте по поводу «фактических ошибок и ошибочных интерпретаций».



В частности, он опроверг появившуюся в работе Марттии Мёрттинена и Лаури Нурми «Саули Ниинистё — хозяин Мянтюниеми» информацию о том, что в интересах государственной безопасности убедил энергетический концерн Fortum, владеющий крупными активами в России, участвовать в качестве акционера в проекте АЭС Fennovoima, в котором 34% принадлежит российскому «Росатому».

«В книге… утверждалось, что я подтолкнул Fortum к участию в проекте АЭС в Пюхяйоки. Утверждение невразумительное. Его даже не пытались обосновать. Я никоим образом не обязывал Fortum присоединиться к проекту [АЭС в Пюхяйоки]», – написал Ниинистё 15 августа.

Финский президент также напомнил о том, что власти уже отвечали на подобные заявления несколько лет назад. «Вопрос был тщательно рассмотрен в 2015 году, когда правительство обвиняли в том же, что и меня сейчас. В августе 2015 года министр экономики Олли Рен ответил на письменный запрос депутата партии «Союз левых сил»: «Правительство не оказывало давления на Fortum, чтобы он присоединился к проекту Fennovoima. Члены правительства и руководство Fortum провели информативную дискуссию по актуальному в тот момент проекту», – отметил он.

В книге также рассказывается, что Ниинистё был за то, чтобы пустить попавших под санкции российских парламентариев и спикера Госдумы Сергея Нарышкина в Финляндию на сессию ПА ОБСЕ.