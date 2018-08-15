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Общество
15.08.2018 15:40
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Поросенок, которому холодно в Петербурге, набирает популярность в Сети

Переполненная Москва и холодный Петербург гонят поросенка прочь из столиц на Дальний Восток, где он становится предпринимателем благодаря приобретенному гектару – ролик с таким сюжетом из региональной группы «ВКонтакте» в Хабаровске набрал десятки тысяч просмотров. 

К 15 августа на YouTube, где ролик разместил канал PolitCreative, видео посмотрели больше 50 тысяч раз. Еще почти 30 тысяч просмотров он собрал в группе «Хабаровск, ты не поверишь!», где изначально был опубликован. 

По сюжету грустный поросенок бежит по автомагистралям, приговаривая: «Москва переполнена, в Питере мне холодно». Постепенно пейзажи за его спиной сменяются, герой ролика садиться за руль синего трактора и приезжает в Хабаровск, где, как он слышал, «раздают гектары». «Был обычным поросенком, стал хабаровчанин», – заканчивается песенка. 

«Скрытая реклама края и гектара, вот я понимаю продвижение среди регионов», – комментируют клип пользователи.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что из тысячи петербургских заявок только единицы сумели получить земельный участок по программе «Дальневосточный гектар». Остальным достались отказы или отписки местных чиновников.

 

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