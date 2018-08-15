В Шушарах открылся новый детский сад

скриншот с сайта http://www.adm-pushkino.ru

9 августа торжественно открыт детский сад в Пулковском отделении Шушар. Детский сад №47 рассчитан на 140 мест, или шесть групп: одна группа для детей раннего возраста, а остальные пять – для дошкольников.

В детском саду есть бассейн, спортивный и музыкальный залы, а также современный медицинский кабинет.

Владимир Омельницкий, глава Пушкинского района: «До 2024 года в Пушкинском районе появятся еще 23 сада и 8 школ».

Следующие на очереди – 3 объекта от главного застройщика микрорайона Шушары СК «Дальпитерстрой». В сентябре откроют двери помещения в новых жилых домах, предназначенные под группы детского сада.

Сейчас «Дальпитерстрой» ведет строительство еще одного дошкольного учреждения на 190 мест и школы на 1125 мест в Ленсоветовском. Специалисты компании завершают проект детского сада на Новгородском проспекте, 30, в Шушарах – на 320 мест. Параллельно застройщик ведёт межевание участков под строительство ещё одного детского сада на 320 малышей и двух средних школ.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»