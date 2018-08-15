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15.08.2018 15:21
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Бизнес-центр «Группы ЛСР» на Невском заполнен на 90%

Бизнес-центр «Группы ЛСР» на Невском заполнен на 90%

ПАО «Группа ЛСР»

Пул арендаторов особняка на Невском проспекте, 68, который находится в собственности «Группы ЛСР», пополнился еще одним крупным брендом. Компания РТЛабс арендовала офис на третьем этаже здания. Организация заняла помещение площадью чуть более 166 кв. м. 

РТЛабс – ведущий системный интегратор ПАО «Ростелеком». Филиалы компании расположены в каждом федеральном округе в 12 городах России. Команда РТЛабс в Санкт-Петербурге выполняет широкий спектр задач, связанных с сопровождением компонентов региональной инфраструктуры электронного правительства, популяризацией государственных услуг в электронном виде, внедрением и развитием социально-значимых государственных проектов в области информатизации здравоохранения и другими проектами. 

Старинный особняк на Невском, 68 восстановлен и отреставрирован «Группой ЛСР» в 2015 году. Часть площадей используется для собственных нужд компании, часть – сдается в аренду. На первом этаже находится офис продаж «Группы ЛСР», на втором – департамент по работе с клиентами. 

Общая площадь шестиэтажного здания – 8,5 тыс. кв. м, из них 7,3 тыс. кв. м предназначены для аренды. Арендаторами бизнес-центра на Невском, 68 помимо РТЛабс уже стали Российско-Германская Внешнеторговая палата и Представительство немецкой экономики на Северо-Западе РФ, Банк «Санкт-Петербург», «Ситибанк», филиал АНО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей» и другие организации. Сейчас здание заполнено на 90%, однако для аренды еще доступно чуть более 1 тыс. кв. м. 

«Группа ЛСР» зарекомендовала себя во всех сегментах недвижимости. Помимо реализации жилых проектов компания уже 25 лет работает и на рынке коммерческой недвижимости. Речь идет как о коммерческих площадях в составе жилых комплексов разных классов, так и об отдельных проектах. Помимо здания на Невском, 68 в портфеле «Группы ЛСР» есть еще один знаковый объект – бизнес-центр «Смольный», состоящий из трех реконструированных исторических особняков. В нем арендаторам доступно более 7 тыс. кв. м площадей. Бизнес-центр, являющийся частью жилого комплекса «Смольный парк», расположен в одном из самых красивых и престижных мест Санкт-Петербурга вблизи Смольной набережной. 

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс «Смольный парк» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/smolnyy-park-2-ochered/documents/

 

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скриншот с сайта http://www.adm-pushkino.ru
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Бизнес-центр «Группы ЛСР» на Невском заполнен на 90%

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