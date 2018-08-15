В жизни россиян стало меньше простых удовольствий: кофе, шоколада и молока

Количество российских семей, который позволяют себе кофе, молоко и шоколад, уменьшилось в июле. Об этом сообщается в исследовании «кофе с молоком» холдинга «Ромир», опубликованном 15 августа.

По данным социологов, в РФ за последний месяц почти на 3% снизилось число домохозяйств, балующих себя кофе, на 2% меньше семей стали покупать молоко, и еще полпроцента отказались от шоколада. Одновременно объем потребления перечисленных выше товаров вырос. Исследователи связывают это с тем, что те, у кого есть деньги на кофе-шоколад, только увеличили их потребление.

При этом на 2% выросло количество российских семей, которые покупают себе бутилированную воду, тогда как объем ее потребления снизился на 10%.

Все товары, покупки которых рассматривали в «Ромир», подорожали. Больше всего вырос в цене кофе – почти на 8%.

Напомним, что тенденция к экономии у россиян фиксируется и другими рейтингами. Так, в июне средний чек в продуктовом магазине Петербурга упал до 609 рублей, а по России этот показатель составляет 521 рубль. При этом россияне, согласно августовскому опросу, стали на 8% меньше тратить на одежду и на 3% на обувь.