Агент Дриусси: Себастьян счастлив в «Зените» и мечтает о победе в чемпионате России

Густаво Педрозо, представитель нападающего футбольного клуба «Зенит» Себастьяна Дриусси, прокомментировал информацию о возможном уходе его клиента в другую команду.

«Себастьян счастлив в "Зените" и мечтает о победе в чемпионате России. Это его мечта! Ему комфортно в Санкт-Петербурге, он привык к городу и к фанатам. Ему нужно только играть и демонстрировать то, что он умеет лучше всего. Я уверен, что скоро мы увидим, как Себастьян будет забивать голы», – цитирует Педрозо «Спорт-Экспресс» .

Ранее авторитетный футбольный инсайдер Джанлуки Ди Марцио сообщил, что «Зенит» отказался отдавать 22-летнего Дриусси в аренду «Сампдории».

Себастьян Дриусси перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес, Аргентина). Сумма трансфера составила 15 млн евро. Тем летом это была вторая по размеру покупка петербургского клуба после Леандро Паредеса, который, в свою очередь, обошелся в 23 млн евро. С тех пор Дриусси сыграл 43 матча за «Зенит» во всех турнирах и забил 6 голов.

Ранее бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в интервью «Фонтанке», комментируя низкую результативность Себастьяна, заявил, что «он теряется, пытаясь созидать и опускаясь к центру или даже на свою половину поля». При этом до перехода в «Зенит» Дриусси называли одним из самых талантливых молодых футболистов в мире.