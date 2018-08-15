Девушка на парковке в Кудрово методично долбила соседей. Странные манёвры попали на камеру

Курьёзное видео, снятое камерой наружного наблюдения на Европейском проспекте в Кудрово с ночь с 14 на 15 августа, выложил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Героиня – по словам автора поста, девушка – три с лишним минуты совершала сложно поддающиеся логике манёвры в плотно заставленном машинами дворе и подбила три автомобиля. Больше всего досталось припаркованному в углу – несколько раз подряд. Другая девушка, как видно на записи, пыталась помочь.

В комментариях шутят: «Думал, такое только в кино бывает», «Она просто несколько раз перепутала педали», «Помощница у водилы чётко руководит», «Виновата эта серебристая фигня, припаркованная в углу», «Главное, настойчивая какая. Пока всех не поцеловала, не успокоилась».

«Утром рано шёл на работу – видел последствия, – рассказывает Олег в группе «Жизнь в Кудрово». – Думал, что «Газель» очередная радиус не взяла. А тут это... Видел, как мужчина – владелец «Рено» – отчаянно пытался устранить притёртости на переднем бампере и крыле. Чуть сзади стояла «Бэха» 1-й серии с такими же повреждениями».

«Девушку нашли, она пьяна, ей впаяли менты за алкашку, за покидание места ДТП, – пишет Александер в «ДТП и ЧП». – Теперь она без прав, и у неё страховка с франшизой 35 000, за одну машину страховка расплатиться, а за две остальных ...отрабатывать».

Ещё более курьёзный случай сняли на видео в Краснодаре в 2016 году в День защитника Отечества, 23 февраля. Дама на «Шевроле» разбила 17 машин: она просто пыталась припарковаться во дворе, но никак не могла найти подходящее место.

Видео: YouTube/Россия. Кубань

Кстати, по статистике, женщины справляются с парковкой почти в четыре раза хуже мужчин: параллельная парковка идеально получается у 82% мужчин и лишь у 22% женщин. Такие результаты показало исследование, проведённое английской школой вождения в 2017 году. Похожий результат дало аналогичное исследование в Сингапуре. Согласно его результатам, мастерством параллельной парковки владеют 66% мужчин и 19% женщин. Как отмечают исследователи, более развитая правая доля головного мозга позволяет мужчинам лучше ориентироваться в пространстве. Например, американские тесты на прохождение лабиринтов показали 92% успешных решений у мужчин против 8% у женщин.

Впрочем, с мужчинами тоже случаются конфузы. Примерно месяц назад в британском городе Фарнборо мужчина и женщина в течение 8 минут парковали автомобиль, но сдались.

Видео: YouTube/Gizzy22uk

Первые 4 с лишним минуты женщина на «Хонде Цивике» пытается выполнить параллельную парковку. Затем ей на помощь приходит мужчина, видимо наблюдавший за её мучениями. Однако и он не может припарковать «Хонду», хотя места для манёвра более чем достаточно.