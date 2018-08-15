18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +22
$ 66.38р
75.23р
15:47 15.08.2018
Расширенный поиск

Происшествия
15.08.2018 15:18
Печать

Девушка на парковке в Кудрово методично долбила соседей. Странные манёвры попали на камеру

Курьёзное видео, снятое камерой наружного наблюдения на Европейском проспекте в Кудрово с ночь с 14 на 15 августа, выложил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».  

Героиня – по словам автора поста, девушка – три с лишним минуты совершала сложно поддающиеся логике манёвры в плотно заставленном машинами дворе и подбила три автомобиля. Больше всего досталось припаркованному в углу – несколько раз подряд. Другая девушка, как видно на записи, пыталась помочь.

"ДТП и ЧП"/vk.com

В комментариях шутят: «Думал, такое только в кино бывает», «Она просто несколько раз перепутала педали», «Помощница у водилы чётко руководит», «Виновата эта серебристая фигня, припаркованная в углу», «Главное, настойчивая какая. Пока всех не поцеловала, не успокоилась».

«Утром рано шёл на работу – видел последствия, – рассказывает Олег в группе «Жизнь в Кудрово». – Думал, что «Газель» очередная радиус не взяла. А тут это... Видел, как мужчина – владелец «Рено» – отчаянно пытался устранить притёртости на переднем бампере и крыле. Чуть сзади стояла «Бэха» 1-й серии с такими же повреждениями».

«Девушку нашли, она пьяна, ей впаяли менты за алкашку, за покидание места ДТП, – пишет Александер в «ДТП и ЧП». – Теперь она без прав, и у неё страховка с франшизой 35 000, за одну машину страховка расплатиться, а за две остальных ...отрабатывать».

Ещё более курьёзный случай сняли на видео в Краснодаре в 2016 году в День защитника Отечества, 23 февраля. Дама на «Шевроле» разбила 17 машин: она просто пыталась припарковаться во дворе, но никак не могла найти подходящее место.

Видео: YouTube/Россия. Кубань

Кстати, по статистике, женщины справляются с парковкой почти в четыре раза хуже мужчин: параллельная парковка идеально получается у 82% мужчин и лишь у 22% женщин. Такие результаты показало исследование, проведённое английской школой вождения в 2017 году. Похожий результат дало аналогичное исследование в Сингапуре. Согласно его результатам, мастерством параллельной парковки владеют 66% мужчин и 19% женщин. Как отмечают исследователи, более развитая правая доля головного мозга позволяет мужчинам лучше ориентироваться в пространстве. Например, американские тесты на прохождение лабиринтов показали 92% успешных решений у мужчин против 8% у женщин.

Впрочем, с мужчинами тоже случаются конфузы. Примерно месяц назад в британском городе Фарнборо мужчина и женщина в течение 8 минут парковали автомобиль, но сдались.

Видео: YouTube/Gizzy22uk

Первые 4 с лишним минуты женщина на «Хонде Цивике» пытается выполнить параллельную парковку. Затем ей на помощь приходит мужчина, видимо наблюдавший за её мучениями. Однако и он не может припарковать «Хонду», хотя места для манёвра более чем достаточно.

Ранее по теме
---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
скриншот с сайта http://www.adm-pushkino.ru
15.08.2018 15:28

В Шушарах открылся новый детский сад

9 августа торжественно открыт детский сад в Пулковском отделении Шушар. Детский сад №47 рассчитан на 140 мест, или шесть групп: одна группа для детей раннего возраста, а остальные пять – для дошкольников
ПАО «Группа ЛСР»
15.08.2018 15:21

Бизнес-центр «Группы ЛСР» на Невском заполнен на 90%

Пул арендаторов особняка на Невском проспекте, 68, который находится в собственности «Группы ЛСР», пополнился еще одним крупным брендом. Компания РТЛабс арендовала офис на третьем этаже здания. Организация заняла помещение площадью чуть более 166 кв. м
Setl City
15.08.2018 11:47

Setl City вышла во второй тур конкурса PROESTATE & CRE Federal Awards 2018

Элитный ЖК «Дом на Кирочной» от Setl City номинирован на получение премии PROESTATE & CRE Federal Awards 2018 по итогам отборочного тура в категории «Жилая недвижимость. Регионы»
АО «Строительный трест»
14.08.2018 17:40

Пятый лот ЖК «Капитал» введен в эксплуатацию

Компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 лота жилого комплекса «Капитал» в Кудрово
ГК «Эталон»
14.08.2018 16:13

Рыжий Кот Группы «Эталон» проплыл на доске по каналам Санкт-Петербурга

Талисман Группы «Эталон» – Рыжий Кот – принял активное участие в III международном фестивале «Фонтанка-SUP 2018», который состоялся в Санкт-Петербурге 12 августа, в День строителя
«Главстрой-СПб»
14.08.2018 15:57

21 квартал ЖК «Северная долина» получил аккредитацию Сбербанка

Компания «Главстрой-Санкт-Петербург» сообщает о прохождении аккредитации шести корпусов 21-го квартала жилого комплекса «Северная долина» в Сбербанке. Ставка по ипотечному кредиту начинается от 9,2% годовых
ПАО «Группа ЛСР»
14.08.2018 14:43

Открыты продажи квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»

Стартовали продажи в доме №18 жилого комплекса «Шуваловский», который «Группа ЛСР» строит в Приморском районе Санкт-Петербурга
Setl City
14.08.2018 13:33

Setl City ввела в эксплуатацию детский сад c бассейном в ЖК «Невские паруса»

Setl City ввела в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 220 мест, в ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Проектирование и строительство осуществлялись за счет собственных средств Setl City
14.08.2018 11:43

«Алмаз – Антей» познакомит со своей деятельностью кадровый резерв Госкорпорации по организации воздушного движения

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» и «Алмаз – Антей» запустили совместную программу, по ознакомлению кадров с деятельностью Концерна.
АО «Строительный трест»
14.08.2018 11:20

Военная ипотека доступна покупателям квартир ЖК NEWПИТЕР

Сбербанк аккредитовал по программе «Военная ипотека» 7 лот ЖК NEWПИТЕР, который возводится компанией «Строительный трест» в пос. Новоселье
ГК «Эталон»
14.08.2018 10:49

ЖК «Эталон-Сити» победил в конкурсе «Лучший реализованный проект»

ЖК «Эталон-Сити» от Группы «Эталон» набрал 34 233 голоса москвичей и стал победителем открытого голосования в номинации «Лучший проект многоквартирных домов повышенной комфортности»
13.08.2018 15:33

«Алмаз — Антей» впервые вошёл в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения

«Алмаз – Антей» по итогам производственной деятельности в 2017 году впервые вошел в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения