На Колыме спасли петербургских туристов, у которых унесло лодку с едой и лекарствами

Трое петербургских туристов доставлены в Магадан. Вертолет Ми-8 забрал их с берега реки в бассейне Колымы после того, как у жителей Северной столицы унесло лодку с продуктами и лекарствами.

Как сообщает ГУ МЧС по Магаданской области, в восьмом часу вечера (по местному времени) 15 августа вертолет Ми-8 совершил посадку в аэропорту областного центра.

«Медицинская помощь не потребовалась», – уточнили в ведомстве информацию о состоянии здоровья спасенных.

Напомним, сегодня днем вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту, вылетел в район эвакуации туристов на реке Омулевка. Там терпели бедствие незарегистрированные туристы из Северной столицы, сплавлявшиеся по горной реке.