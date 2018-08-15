«Концепция наследие». Что происходит на стадионах Чемпионата мира

Рекорды в Саранске, ощущение праздника по стране в целом и новая жизнь российских суперстадионов. Ровно месяц прошел с финала домашнего для нашей страны чемпионата мира по футболу. Пора присмотреться, а что за этот месяц произошло со стадионами, которые совсем недавно принимали сборные России, Перу и Аргентины.

Нас зачастую – и, увы, справедливо, – обвиняют в том, что мы систематически фиксируемся на плохом. Поскольку с 14 июня, дня матча Россия-Саудовская Аравия, мы до сих пор находимся в локальной футбольной эйфории, мы решили поделиться ею с нашими читателями. Уж сколько всего плохого было сказано в адрес странных строек по России, что мы не могли не привязаться к весьма условной дате – месяц – и не посмотреть: как же живут стадионы, которые принимали чемпионат мира по футболу-2018. По нашим ощущениям месяц – выборка с точки зрения времени вполне уместная.

Вы знаете прекрасно, с каким скрипом к Кубку Конфедерации сдавалась «Санкт-Петербург Арена». Вы видели новости, что по весне было тревожно в некоторых городах: в Самаре дело шло со скрипом. Представители региона и оргкомитета позже признавались, что главные из ФИФА в апреле всерьез рассматривали варианты с отчислением беспокойного города от участия в турнире. Весною же федеральные медиа закричали о зыбучих песках в Калининграде, стремительно закрыли братьев Магомедовых. Мне в мае футболисты ФНЛ показывали печальные ролики, на которых вода лилась с потолка раздевалки стадиона в Нижнем Новгороде.

Вся эта инферналия осталась в весеннем новостном потоке, и сейчас, после невероятного, лучшего в истории чемпионата мира, мы приступаем к анализу того, что люди с саркастическим складом ума называют словом «наследие». У этого анализа есть две составляющие, популистская и финансовая.

С точки зрения посещаемости мы имеем невероятное лето. Народ прет на футбол по всей стране, даже на тех стадионах, где вообще не проводились матчи чемпионата мира. Возьмем условный стадион «Геолог» в Тюмени, на котором домашние матчи проводит ФК «Енисей»: аншлаги на матчах против «Зенита» и ЦСКА.

Средняя посещаемость по итогам первого тура РПЛ – и это еще «Зенит» играл на выезде, не на «Санкт-Петербург Арене» – 20892. Во Франции и в МЛС примерно так же (чуть больше), но в чемпионате Голландии и Шотландии – меньше (напомним, что в чемпионате Шотландии играют «Глазго» и «Селтик», которые всегда собирают фулхаус на «Айброксе» и «Селтик Парке»: там очередь за абонементом длится под 30 лет). Во втором туре РПЛ петербургская арена дала цифру 47004. В прошлом сезоне «Санкт-Петербург Арена» встретила миллионного зрителя по итогам чемпионата; в новом году, насколько известно «Фонтанке», задача минимум: улучшить этот показатель. С этой точки зрения проход «Динамо» Минск в Лиге Европы начинает играть новыми гранями.

Предсказуемо работают новые арены, что в РПЛ, что в ФНЛ. В первом туре на красивую арену в Самаре пришли 39173. Когда-то умелые руководители «Крыльев» вписывали в статью в Вики определение «Самый популярный клуб в Восточной Европе». Увы, все годы после того уточнения «Крылья» скорее мучились. А вот сейчас, после очередного возращения в элитный сезон, на арене «Самара» биток. В Екатеринбурге на стадион с одной из самых странных архитектур в мире на игру первого тура против «Анжи» пришли 15 тысяч: почти в два раза больше против средней посещаемости прошлого сезона. Понятно, что не на «Анжи» придет больше. В Ростове тоже положительная динамика. Даже в тяжелой с точки зрения посещаемости Казани в последнем туре РПЛ рекорд: почти 29 тысяч болельщиков на трибунах. На фоне предыдущих показателей – это просто что-то невероятное.

Не в премьер-лиге, а в ФНЛ, живут еще четыре стадиона, которые построили специально к чемпионату мира: в Калининграде, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде. Все они только положительно влияют на пресловутое наследие. У «Ротора» в новом сезоне по итогам 4 туров плюс 25 тысяч болельщиков в среднем на трибунах, у «Мордовии» – 18000, у «Нижнего» – 12,у «Балтики» – 3000. Если вы далеки от футбола, то просто поверьте: это гигантские цифры. На «Зенит-2» в самом северном городе-миллионере после чемпионата мира ходят сотни три. У «Балтики» этот прирост на фоне постоянных поражений команды. Я был очень скептически настроен относительно странных стадионов чемпионата мира в России по футболу, но вижу, как они к середине августа работают. Это прекрасно. Нужно только не терять динамики.

И это мы еще с вами феномен «Сочи» не рассматривали. Сейчас бывшее петербургское «Динамо» начнет играть на «Фиште», и там посещаемость ФНЛ на объектах наследия домашнего чемпионата мира тоже попрет вверх.

А теперь обратимся к финансовой стороне вопроса. После 15 июля ФИФА вернула стадионы России. Через 3 недели правительство России утвердило «Концепцию наследия чемпионата мира». Следует обратить внимание на несколько пунктов. Во-первых, 7 стадионов к 2019 году перейдут в собственность субъектов РФ: это стадионы в Волгограде, Калининграде, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Екатеринбурге. На содержание этих стадионов до 2023 года планируется потратить 16 миллиардов рублей. В программу «Наследие» не попали стадионы «Фишт» в Сочи, «Лужники», «Казань-Арена», «Санкт-Петербург Арена» и «Открытие Арена». С последними двумя понятно: 15 февраля 2018 года правительство самого северного города-миллионера передало в управление петербургский стадион «Зениту» на 49 лет. Стадионом «Открытие» – на время турниров ФИФА носит название «Спартак» – владеет Леонид Федун. «Фиштом», видимо, будут управлять структуры Бориса Ротенберга: «Сочи» – бывшее «Динамо» Петербург – финансово поддерживает именно он.

Предполагается, что после 23 года затраты на поддержание стадионов лягут на регионы, которые должны найти источники внебюджетного финансирования. В настоящий момент 7 стадионов находятся в управлении ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которое было создано еще в 2006 году. По словам участником рынка, после чемпионата мира цены на аренду стадионов пошли вниз: если год назад цена аренды составляла примерно 4 миллиона рублей (без трат на охрану и проч.), сейчас в регионах установилась цена 2 365 000 рублей.

Главный вопрос в настоящий момент: как долго продлится эта радость после чемпионата мира и как долго буду продолжаться эти рекордные показатели по явке болельщиков. Потому что во многом именно эти два фактора будут влиять на то, с каким энтузиазмом местные власти будут искать пресловутые внебюджетные источники финансирования. К слову, ВРИО губернатора Нижегородской области уже заявил: «это будет логично, но концепция может быть пересмотрена». Как вы понимаете, ключевое слово в этой цитате не «логично», а «пересмотрена».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»