Сухое лето увеличило число лесных пожаров в Финляндии на 40%

В этом году в Финляндии зафиксировано 3300 возгораний в лесу, тогда как средний показатель за год обычно составляет 2000, сообщает Yle со ссылкой на старшего пожарного инспектора из МВД.

Площадь, которая пострадала от стихии, тоже была больше обычного. Этим летом самые крупные пожары затронули территории регионов Варсинайс-Суоми, Лапландия и Похъянмаа.

Полыхали леса и в соседних странах. Так, из-за пожара на границе с Россией в Мурманской области был даже временно закрыт пункт пропуска. В Швеции горело 20 тыс. гектаров, на тушение были брошены спасатели и техника из других стран, в том числе из Финляндии.