Прокуратура предупредила актрису Яну Троянову держаться подальше от несанкционированных митингов в преддверии «Марша матерей»

Домой к организаторам «Марша матерей» в защиту фигуранток дела «Нового величия» пришел уголовный розыск с предостережением от прокуратуры. Мужья актрисы Яны Трояновой и журналистки Анны Наринской передать бумаги женам отказались.

О визите 15 августа в соцсетях рассказали режиссер Василий Сигарев, муж Трояновой, и сценарист Константин Чернозатонский, супруг Наринской. В документе, который сфотографировал и выложил в Facebook Сигарев, актрису предупреждают об административной и уголовной ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях. Троянова и Неринская, в числе еще шести человек, в 7 часов вечера в Москве 15 августа планируют провести «Марш матерей». Активисты хотят выступить в защиту Анны Павликовой и Марии Дубовик — девушки находятся в изоляторе с марта, их обвиняют в участии в «революционной» организации «Новое величие». Арест плохо отразился на их здоровье.

Подписи актрисы под прокурорским предупреждением на документе нет, Сигарев отказался передать бумагу жене. Так же поступил и Чернозатонский.

Тем временем стало известно, что следствие просит отпустить арестанток под домашний арест. Судебное заседание состоится завтра.