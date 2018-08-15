Прокурор Италии: Информация о возможном крушении моста в Генуе появилась еще в 2012 году

Трагедия в Генуе, в результате которой погибли десятки человек, могла быть вызвана «человеческой ошибкой», считает прокурор Италии.

«Это была не случайность, а человеческая ошибка», – цитирует 15 августа генерального прокурора Франческо Коцци La Repubblica.

Коцци заявил, что как только на месте трагедии закончатся спасательные работы, «на передний план выйдет следствие».

По словам прокурора республики, следствие изучит, как мост проектировали, строили и обслуживали. Коцци подчеркивает: еще в 2012 году эксперты говорили, что мост рухнет через 10 лет. Прокурор настаивает на том, что это заявление стоит изучить, чтобы понять, стояли ли за ним реальные исследования и почему власти не приняли их во внимание.

Напомним, около ста метров пролета моста Моранди на трассе А-10 в Генуе рухнули утром 14 августа. По последним данным, число погибших превысило 38 человек.