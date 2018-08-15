Поджоги авто в Швеции продолжились. Одного из подозреваемых задержали в Турции

По подозрению в массовых поджогах автомобилей в шведских городах в ночь на 14 августа задержано как минимум трое человек, сообщает Aftonbladet.

Один из них был задержан на границе Турции. Полиция Швеции узнала, что он покинул страну и предупредила пограничников Турции. Мужчина 1999 года рождения, чьё гражданство не уточняется, подозреваемый в двух поджогах, был отправлен самолётом назад в Швецию. Ещё двоих задержали в Гётеборге. Одному 16 лет, другому — 21 год.

Напомним, поджоги начались около 21 часа 13 августа, очевидцы видели, как злоумышленники в чёрном орудуют на парковках. В результате действий вандалов, мотив которых полиция до сих пор не раскрывает, огнём было уничтожено около сотни машин. Большинство поджогов было совершено в Гётеборге, но банды молодых людей, которые якобы согласовали свои действия в соцсетях, жгли авто и в других городах: Трелльхейме, Мальмё, Фалькенберге. Всё было довольно организованно, и премьер-министр Швеции даже сравнил это с военной операцией.

Как передаёт Iltalehti со ссылкой на представителя полиции, поджоги продолжились в ночь на среду, 15 августа. Отдельные машины горели в Гётеборге, коммуне Мёльндал и Буросе. В полиции опасаются, что действия злоумышленников могли вдохновить других «пироманов».