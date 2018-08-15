Голодающий четвертый месяц Сенцов не будет просить Путина о помиловании
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта, в очередной раз отказался писать прошение о помиловании.
«Не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно», – рассказал 15 августа в своем телеграм-канале Павел Чиков, руководитель международной правозащитной организации «Агора», юристы которой занимаются защитой Сенцова.
Сегодня же стало известно, что в просьбе о помиловании сына отказали матери режиссера – Людмиле Сенцовой.
Владимира Путина неоднократно просили повлиять на судьбу осужденного, который голодает больше 90 дней. В частности, с просьбой о помиловании деятеля культуры с Украины выступили режиссёры Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, номинант на «Оскар» Константин Бронзит, мультипликатор Юрий Норштейн, нобелевский лауреат по литературе Джон Кутзее, писатель Стивен Кинг и актриса Чулпан Хаматова. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что осужденный должен сам просить о помиловании, согласно российскому законодательству.
Режиссер это делать отказывается.
Справка:
Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку украинца выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Глава государства 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.