С начала года петербуржцы забывали в метро сумки и пакеты 4 тысячи раз

Больше 4 тысяч бесхозных вещей на станциях подземки нашла служба транспортной безопасности метро Петербурга с начала года. Также горожане пытались пронести через турникеты 124 тысячи предметов, запрещенных для перевозки.

Как сообщает метрополитен Северной столицы 15 августа, по данным на конец июля, с начала года в метро нашли 4 тысячи бесхозных предметов, при этом только часть из них пришлось проверять взрывотехникам. Так, в Telegram-канале подземки за 2018 год размещено около 350 записей о закрытии станций. В прошлом году сообщения о бесхозах поступали в службу безопасности около 7 тысяч раз, станции закрывали около 400 раз на общее время примерно 250 часов. «Фонтанка», основываясь на материалах уголовного дела в отношении одного из лжеминеров, подсчитала, что за год простой станций обходится подземке приблизительно в 15 миллионов рублей. Вероятно, и в этом году потери будут схожими.

Близится к данным за весь прошлый год и количество запрещенных для перевозки предметов, которые у пассажиров нашли на входе в подземку. К августу этого года зафиксировано 124 тысячи таких случаев, за весь 2017 в рюкзаках и сумках горожан нашли 151 тысячу ножей, пистолетов и прочих опасных вещей.