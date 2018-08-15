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Общество
15.08.2018 14:01
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"ВКонтакте": Мы оставляем спорные запросы властей без ответа и обжалуем их

Крупнейшая социальная сеть в России «ВКонтакте», уличенная в сборе и передаче сведений о пользователях властям, заявила, что удовлетворяет не все их запросы.

"Мы очень тщательно проверяем корректность оформления каждого запроса — те, которые не соответствуют законодательству, остаются без ответа. В том числе, мы обжаловали некоторые спорные запросы", – сообщили «Фонтанке» 15 августа в пресс-службе "ВКонтакте".

Соцсеть планирует сделать процесс работы с обращениями властей более прозрачным и делиться общей статистикой запросов. Однако не готова уведомлять пользователей о поступивших запросах.

"В большинстве стран мира, включая Россию, (это) запрещено. В этом есть понятная логика, применимая к серьезным преступникам. Конкретно в России мы, как и другие сервисы, ограничены статьей 161 УПК РФ — сам факт получения запроса относится к данным предварительного расследования, т.е. мы не вправе раскрывать эти данные".

В пресс-службе соцсети добавили, что в течение ближайших двух недель команда "ВКонтакте" уберет отображение списка людей, репостящих записи, сохранив эту функцию только для их авторов. Помимо этого, в течение месяца будет подготовлена возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей.

При этом в соцсети отметили, что не видят угрозы для себя в том, что пользователи начнут отказываться от "ВКонтакте" из-за перспективы обретения уголовного дела.

"В 2017 году месячная активная аудитория "ВКонтакте" в России увеличилась на 8,5%. В этом году мы продолжаем наблюдать активный рост числа пользователей в России. Кроме того, активность пользователей на нашей площадке растёт. Например, за год количество просмотров в ленте новостей увеличилось на 30% процентов. Каждые сутки публикации собирают 9 миллиардов просмотров", – добавили в компании.

15 августа стало известно о том, что компания Mail.Ru Group, владелец ВК и «Одноклассников», предложила освободить всех пользователей, осужденных за репосты, если их действия «не имели общественно опасных последствий». Mail.ru считает, что необходима амнистия по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ. Помимо того, компания предлагает декриминализировать эти случаи в будущем и обратилась в Госдуму, Верховный и Конституционный суды, а также в Министерство юстиции.

Справка:

В России за последние несколько лет уже большое количество людей получили сроки за репост картинок и текстов в Сети. В мае 2016 года на один год и три месяца в колонию-поселение отправлен  житель Бердска, разместивший в социальных сетях «антиправославную» картинку купающихся в проруби. В ноябре 2016 года воспитательница из Курганской области была осуждена на полгода  колонии за репост ролика с издевательствами над ребенком. Причем женщина как раз не поддерживала происходящее, а напротив. В 2017-м она вышла на свободу. Оскорблением чувств верующих суд Екатеринбурга признал в 2017 году ловлю покемонов в местном храме. Блогер Руслан Соколовский получил условный срок, в феврале этого года его жалобу принял ЕСПЧ.

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