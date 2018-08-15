Врачи спасают велосипедиста, которого на Металлистов сбило такси

Серьёзное ДТП произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительным данным, 15 августа около 12:25 на проспекте Металлистов, 7, 37-летний мужчина на «Шкоде Октавии» совершил наезд на 50-летнего велосипедиста, и тот получил тяжёлые травмы.

Сбил таксист, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Велосипедиста увезла скорая, велосипед сторожат сотрудники ГИБДД», – пишет Юлия.

По факту ДТП проводится проверка.