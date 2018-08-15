Эксперты: Продажи мотоциклов в Петербурге растут в два раза медленнее, чем по России в целом

Продажи мотоциклов в Петербурге растут в два раза медленнее, чем по России в целом.

15 августа в аналитическом агентстве «Автостат» «Фонтанке» рассказали о том, что всего за первое полугодие в Северной столице было продано 388 единиц техники, что на 11% больше, чем по сравнению с прошлым годом.

Ранее эксперты сообщали, что в целом по стране темпы роста составили 22%. Всего за шесть месяцев было реализовано 5,5 тысяч мотоциклов. Причем, рынок показал рост впервые после трех лет падения.

Самыми популярным брендами в Петербурге стали BMW, Harley Davidson, Kawasaki, Honda, KTM. При этом продажи BMW остались на уровне прошлого года (+1,7%), у Harley Davidson и Honda выросли — на 27% и 22% соответственно. У Kawasaki и KTM упали на 18% и 28% соответственно.

По словам экспертов, положительная динамика означает, что рынок оттолкнулся от «дна», но уверенности в дальнейшем росте у них нет. «Мотоцикл является нишевым продуктом. Если автомобиль зачастую покупают с определенной целью – как средство передвижения, то к мотоциклу подход другой, более эмоциональный, чем прагматичный», – комментируют в «Автостате».