Адвокат: Следствие просит отпустить юных "революционерок" Павликову и Дубовик под домашний арест

Следствие просит отпустить под домашний арест обвиняемых по делу «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик. Ходатайство в Дорогомиловский районный суд Москвы подал ведущий следователь по делу. Заседание намечено на 16 августа.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Павликовой Максима Пашкова. В свою очередь, второй защитник девушки – Ольга Карлова не знает о ходатайстве следствия.

Напомним, Дубовик и Павликова находятся в СИЗО с марта. Их вместе с другими 8 фигурантами обвиняют в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Организация якобы намеревалась участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Шестеро потенциальных революционеров находятся в следственном изоляторе, остальных отправили под домашний арест. Почти всю информацию по делу «Нового величия» следствию предоставил некий Руслан Д. Многие называют его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог участникам заработать статью.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. В прессе и соцсетях началась кампания в защиту девушек. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала отпустить 18-летнюю Павликову и 19-летнюю Дубовик под домашний арест из-за проблем со здоровьем.