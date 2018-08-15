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Авто
15.08.2018 13:50
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Умнее, чем «американцы»: для сложных европейских городов строят особые беспилотники

Британский стартап FiveAI собрал 18 миллионов долларов инвестиций для создания беспилотных автомобилей, предназначенных для европейских городов, пишет Business Insider.

Генеральный директор FiveAI Стен Боланд пояснил в интервью изданию, что разработки американских коллег из Waymo, Uber и других не очень подходят для Европы. Большинство городов Старого Света возникло еще в Средние века, в них много старинных кварталов с узкими улочками. К тому же движение в европейских городах более интенсивное, и водители ведут себя по-другому – вот причины, по которым в Европе надо разрабатывать собственные беспилотники. «Я думаю, что ездить в европейских города гораздо труднее, чем в американских», – считает Боланд.

Подход к беспилотным технологиям у FiveAI значительно отличается от того, который принят за океаном. Ставка делается на искусственный интеллект, который сможет справляться со сложными дорожными ситуациями, пользуясь при этом упрощенными навигационными картами.

Грубо говоря, европейский беспилотник обещает быть гораздо «умнее» американского, ему не нужна подробная информация о всех деталях маршрута и описание всех возможных препятствий. Машина будет самостоятельно оценивать дорожную обстановку и анализировать препятствия.

Напомним, что именно неверная оценка препятствия программой беспилотника Uber привела к трагическому случаю в Аризоне, когда тестовый Volvo ХС90 в автономном режиме насмерть сбил женщину с велосипедом.

На сегодняшний день пять небесно-голубых Ford Fusion, обвешанных сенсорами, колесят по узким улочкам Лондона. Пока с водителями-испытателями за рулем, поскольку задача этих машин – в течение ближайших 10 месяцев собрать как можно больше информации, которая впоследствии будет использована для обучения искусственного интеллекта, разрабатываемого FiveAI. Только после этого FiveAI намерена вывести на дороги реальные беспилотники. По словам Боланда, это может случиться не раньше конца 2018 года.

Первые машину уже построены, они проходят испытания и доводку на закрытом полигоне на севере Лондона. Технология «искусственного интеллекта за рулем», выбранная FiveAI, требует большего числа сенсоров, чем на американских конкурентах, поэтому оборудование британских беспилотников существенно более громоздкое. Одни только батареи для всей этой армии из 14 камер, шести радарных сенсоров, трех лазерных дальномеров на крыше и кучи сенсоров под обоими бамперами весят порядка 100 кг. Вся эта «артиллерия» работает под управлением искусственного интеллекта. Даже учитывая время, необходимое электронным «мозгам» для обработки всего потока информации с сенсоров, система, по словам Боланда, реагирует на дорожную обстановку быстрее человеческого мозга.

Технология, разрабатываемая FiveAI, изначально создается как «масштабируемая». В будущем, как считает Стен Боланд, такие системы можно будет устанавливать на разных типах автотранспорта, включая автобусы и грузовики.

Видео: YouTube/Andrew Bull

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скриншот с сайта http://www.adm-pushkino.ru
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