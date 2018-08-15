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Общество
15.08.2018 13:39
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Mail.ru просит парламент, Минюст и судебную власть амнистировать «разжигающих» в соцсетях

Амнистировать пользователей соцсетей, осужденных за экстремизм, просит Mail.ru. Компания уже обратилась в Госдуму, Верховный и Конституционный суды, а также в Министерство юстиции. 

Как сообщает 15 августа «Медуза», одна из крупнейших российских технологических компаний предлагает освободить всех пользователей, осужденных за репосты, если их действия «не имели общественно опасных последствий». Mail.ru считает, что необходима амнистия по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ. Помимо того, владелец «ВКонтакте» и «Одноклассников» предлагает декриминализировать эти случаи в будущем.

Напомним, Mail.ru Group подняла тему амнистии 6 августа. Тогда пресс-служба компании распространила заявление о том, что реакция правоохранительных органов на поведение в социальных сетях бывает «ненормативно жестокой». Теперь эта реакция вылилась в обращение в органы власти. 

6 августа выступила на тему соцсетей и РПЦ: она предложила прекращать дела об оскорблении чувств верующих, если авторы шутливых постов покаются. 

Справка:

По «экстремистским» статьям Уголовного кодекса в 2011 году были осуждены 149 человек, в 2017 году — более 600.

К Mail.Ru Group относятся социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», онлайн-игры Warface и  Perfect World, мессенджер ICQ, сервис по доставке еды  Delivery Club, картографический сервис MAPS.ME и многое другое. 

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