В США впервые в истории могут избрать губернатора-трансгендера

Кандидатом от Демократической партии США в штате Вермонт стала Кристин Холлквист, которая раньше была Дэвидом Холлквистом.

Она была избрана кандидатом в губернаторы от демократов во вторник 14 августа, став первой женщиной-трансгендером, которая претендует на руководство штатом. Об этом сообщает телеканал ABC 15 августа.

Кандидат от Демократической партии не хочет, чтобы люди голосовали за нее только потому, что она представляет ЛГБТ-сообщество. Холлквист настаивает на том, что ее политическая программа является "крайне привлекательной" для местных жителей. В частности, она предлагает меры по увеличению социальной справедливости, например, повышение минимальной зарплаты до 15 долларов в час. Также она намерена развивать сельскохозяйственные районы и улучшить предоставление интернет-сервисов.

До прихода в политику кандидат от демократов работала в местной энергетической компании Vermont Electric Cooperative.

Соперником Холлквист по предвыборной гонке будет нынешний губернатор и республиканец Фил Скот, рейтинги которого заметно упали. Демократы считают, что у их кандидата есть шанс стать первым губернатором-трансгендером в Америке.