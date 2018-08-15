«Алроса» впервые провела сделки с зарубежными клиентами в рублях

Алмазодобывающая компания «Алроса» опробовала механизм расчетов с зарубежными клиентами в рублях. В качестве эксперимента сделки были проведены с клиентами из Китая и Индии, но при необходимости компания готова применять схему расчетов в рублях и в дальнейшем, сообщили в «Алросе» 15 августа.

Банковским сопровождением сделки в Китае занимался банк ВТБ. Китайская компания произвела оплату за товар, приобретенный на аукционе по продаже алмазов специальных размеров (массой более 10,8 карата), который «Алроса» провела в июне этого года в Гонконге. По договоренности с победителем одного из лотов, контракт предусматривал расчет за товар не в долларах, а в рублях. Оплата была произведена через филиал ВТБ в Шанхае, отметили в «Алросе».

Также долгосрочный покупатель компании из Индии оплатил одну из плановых поставок алмазов по договору в российских рублях. Он перевел рублевые средства со своего счета в еще одном российском банке.

По словам члена правления, директора ЕСО «Алроса» Евгения Агуреева, организация оплаты через зарубежные филиалы российских банков позволяет заметно ускорить и упростить процесс проведения расчетов, поскольку отпадает необходимость использования корреспондентских счетов в других банках.

«Сложившаяся на международном алмазном рынке практика предусматривает расчеты между продавцами и покупателями алмазного сырья в долларах США. Мы опробировали альтернативную схему расчетов, чтобы понять, насколько она реализуема и какие нюансы необходимо учитывать. Опыт оказался положительным, и мы будем применять его по мере необходимости», — отметил он.

Переход российских компаний во взаиморасчетах с зарубежными партнерами на национальные валюты поддерживается властями страны после введения против РФ санкций со стороны США и ряда западных стран.