«Перспективы» просят горожан спасти работу с особыми детьми, присоединившись к акции «Дети вместо цветов»

Благотворительная организация «Перспективы», столкнувшаяся с острой нехваткой финансирования своих многолетних программ системной помощи людям с инвалидностью, присоединяется к Всероссийскому движению «Дети вместо цветов», и просит учителей, учеников, родителей школьников поддержать воспитанников Центра социальной реабилитации и подготовки к школе в этот трудный момент.

Идея проста: к 1 сентября ограничиться одним букетом – из самых любимых, красивых цветов – от класса для учителя, а сумму, равную стоимости остальных букетов, собрать и перевести в поддержку программы благотворительной организации "Перспективы" по подготовке к школе детей с тяжелой инвалидностью.

Все средства, которые были бы потрачены на остальные букеты, становятся пожертвованием – и дети с тяжелой инвалидностью смогут посещать Центр подготовки к школе «Перспектив». Таким образом, ученики, родители и учителя получат ценный объединяющий опыт участия в благотворительности.

«Если Вы учитель или ученик школы, или родитель – вы можете реально помочь нашим подопечным. У них тоже начнутся занятия, тоже пройдет маленькая линейка – но даже чтобы овладеть самыми простыми навыками, детям требуется наша помощь. А работа педагогов и помощников в Центре благотворительной организации Перспективы оплачивается из пожертвований, и сейчас мы очень надеемся на помощь горожан. Это не только возможность сбора средств, но и повод продемонстрировать детям и подросткам – ровесникам наших подопечных – важность принятия и сопереживания, солидарности с теми, кто нуждается в помощи» – говорят в «Перспективах».

Каждый ученик, принявший участие в акции, получит вместо букета шарик, а на стене класса появится благодарственное письмо.

В 2017 году в акции приняли участие пять классов (школы № 570, лицеев № 488 и № 590 и гимназии № 343) – школьники действительно почувствовали, что это особенный момент и особенный День знаний.

Для того чтобы 22 ребёнка с тяжелой инвалидностью посещали Центр «Перспектив» до конца 2018 года, необходимо собрать 1 миллион 632 тысячи рублей.

С 1996 года «Перспективы» поддерживают детей с тяжелой инвалидностью, именно они добились, чтобы такие дети, живущие в ДДИ, были зачислены в коррекционные школы и получали помощь специальных педагогов. Сейчас многие проекты «Перспектив» под угрозой из-за нехватки средств: из-за собственных финансовых проблем сокращают финансирование благотворители, а многие иностранные фонды прекращают финансирования проектов в России. Поэтому акция «Дети вместо цветов» для «Перспектив» – это шанс спасти труд многих лет по социализации особых детей и поддержать семьи Санкт-Петербурга, в которых появился ребенок, нуждающийся в специальной педагогической помощи.

Если вы готовы принять участие в акции и поддержать «Перспективы», то необходимо связаться с сотрудниками организации, которые помогут провести акцию в вашем классе или школе. Телефоны: (812)320-06-43 или +7 (921) 397-19-49.