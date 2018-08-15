Сергей Матвиенко стал собственником двух исторических зданий в Петербурге

Сергей Матвиенко, сын спикера Совета Федерации ФС РФ и в прошлом губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, стал единоличным собственником ООО «Бизнес-инвест» и ООО «Аксиома». Информация об этом содержится в выписках из реестра налоговой инспекции, записи появились на второй неделе августа. Этим компаниям принадлежат Доходный дом В. А. Вонлярлярского на Английской набережной и особняк Фолленвейдера на Каменном острове. По оценкам специалистов Colliers, общая стоимость зданий может достигать 2 млрд рублей.

Так, директор департамента жилой недвижимости Colliers International Елизавета Конвей 15 августа сообщила корреспонденту "Фонтанки" о том, что в особняке Фолленвейдера площадью 1383 кв.метров стоимость «квадрата» в среднем составляет 1 млн рублей. То есть все здание будет стоит около 1,38 млрд рублей. Доходный дом В. А. Вонлярлярского в компании оценили на 500-600 млн рублей.

Еще три недели назад доли в ООО «Аксиома» и ООО «Бизнес-инвест» поровну делили между собой сын экс-губернатора Петербурга и Александр Зайцев – полный тезка отца Юлии Зайцевой, которая в декабре 2008-го вышла замуж за Сергея Матвиенко. Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как исторические здания стали частью активов семьи Матвиенко.

Почти 10 лет назад, во времена губернаторства Валентины Матвиенко, памятники культурного наследия отдавались городским правительством под инвестиционные проекты компаниям, которые на первый взгляд никак не были связаны с её сыном. По условиям договоров, доходный дом В.А. Вонлярлярского должен был стать гостинично-деловым комплексом, а особняк Фолленвейдера 5-звездочным отелем. До настоящего времени гостиницы нет ни в одном из этих зданий.