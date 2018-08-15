Молодежную НКО из Петербурга приравняли к «Голосу Америки» и «Радио Свобода»

Министерство юстиции РФ внесло автономную некоммерческую организацию «Молодежная правозащитная группа», которую возглавляет петербуржец Максим Иванцов, в реестр иностранных агентов.

«10 августа Минюст России включил Автономную некоммерческую организацию по оказанию услуг в области защиты прав человека "Молодежная правозащитная группа" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Факт ее соответствия признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Петербургу плановой документарной проверки», – сообщает 15 августа сайт ведомства.

Минюст заявил, что организация занимается формированием общественно-политических взглядов и убеждений, а также организацией публичных дебатов среди школьников. Причиной внесения в реестр стало получение средств от Нидерландов через Генеральное консульство этой страны.

Напомним, что руководитель НКО Иванцов известен тем, что, будучи школьным учителем, выступал за права гей-сообщества. Правозащитника требовали уволить из школы. Депутат, глава комиссии петербургского ЗакСа по образованию, культуре и науке Максим Резник обратился к руководству учебного заведения с просьбой «не поддаваться на распространяемые провокации и не участвовать в развернутой кампании против Максима Юрьевича Иванцова». Кроме того, Иванцов ведет активную общественную деятельность. Так, являясь лидером петербургской «Обороны», он ездил на Майдан и входил в оргкомитет митинга «За честные выборы» в 2012 году.