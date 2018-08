«Понял, что улетаю»: выжившие в Генуе рассказывают свои истории

Число погибших в результате обрушения моста Моранди в Генуе (Италия), произошедшего незадолго до полудня 14 августа, увеличилось до 39 человек, сообщает 15 августа Sky TG24. Трое из них – несовершеннолетние, СМИ называют разный возраст: одному ребёнку 8 или 10 лет, другим 12 и 13 лет. Пять тел пока не опознаны. В больницах остаются 16 человек, 12 из них – в критическом состоянии, пишет Reportage Online.

В момент обрушения по мосту ехали около 35 легковых автомобилей и три грузовых. Из-под завалов достали семерых человек, которые пережили падение с высоты примерно 45 метров – с 15-этажный дом.

Один из выживших, водитель грузовика, который в момент обрушения находился на мосту, рассказал о произошедшем. Его слова цитирует «Газета.Ru»: «Я едва успел выскочить из грузовика, и мост рухнул. Я услышал грохот и понял, что улетаю. Пролетел метров 10, ударился о стену и больше ничего не помню. Это чудо, что я остался жив. У меня нет слов».

Кто-то успел остановиться перед самым краем. Внутри тоннеля и на мосту ещё долгие часы мигали аварийкой брошенные машины. Ночью особенно хорошо видно: у автомобиля на краю пропасти горят огни заднего хода. Водителя грузовика супермаркета Basco теперь называют самым счастливым человеком Италии, передают «Вести» и приводят его рассказ: «Только я вышел из грузовика, и мост рухнул. Помню только грохот, и как я мчался оттуда».

Футболист Доменико Кришито, игравший в своё время за «Зенит», напомним, проехал с детьми по мосту за 10 минут до его обрушения, о чём рассказал в своём Instagram и выложил видео.

Большая часть конструкций рухнула в русло полувысохшей реки, меньшая – на складские помещения, в которых, к счастью, никого не было.

Footage from helicopter shows the damage and devastation after the motorway bridge collapsed in #Genova, Italy. Killing dozens of people.#Gênes #A10

