«Понял, что улетаю»: выжившие в Генуе рассказывают свои истории

Число погибших в результате обрушения моста Моранди в Генуе (Италия), произошедшего незадолго до полудня 14 августа, увеличилось до 39 человек, сообщает 15 августа Sky TG24. Трое из них – несовершеннолетние, СМИ называют разный возраст: одному ребёнку 8 или 10 лет, другим 12 и 13 лет. Пять тел пока не опознаны. В больницах остаются 16 человек, 12 из них – в критическом состоянии, пишет Reportage Online.

В момент обрушения по мосту ехали около 35 легковых автомобилей и три грузовых. Из-под завалов достали семерых человек, которые пережили падение с высоты примерно 45 метров – с 15-этажный дом.

Один из выживших, водитель грузовика, который в момент обрушения находился на мосту, рассказал о произошедшем. Его слова цитирует «Газета.Ru»: «Я едва успел выскочить из грузовика, и мост рухнул. Я услышал грохот и понял, что улетаю. Пролетел метров 10, ударился о стену и больше ничего не помню. Это чудо, что я остался жив. У меня нет слов».

Кто-то успел остановиться перед самым краем. Внутри тоннеля и на мосту ещё долгие часы мигали аварийкой брошенные машины. Ночью особенно хорошо видно: у автомобиля на краю пропасти горят огни заднего хода. Водителя грузовика супермаркета Basco теперь называют самым счастливым человеком Италии, передают «Вести» и приводят его рассказ: «Только я вышел из грузовика, и мост рухнул. Помню только грохот, и как я мчался оттуда».

Футболист Доменико Кришито, игравший в своё время за «Зенит», напомним, проехал с детьми по мосту за 10 минут до его обрушения, о чём рассказал в своём Instagram и выложил видео.

Большая часть конструкций рухнула в русло полувысохшей реки, меньшая – на складские помещения, в которых, к счастью, никого не было.

Footage from helicopter shows the damage and devastation after the motorway bridge collapsed in #Genova, Italy. Killing dozens of people.#Gênes #A10

pic.twitter.com/5DHmkkTG2i — Dominique Lang (@dlang57500) 14 августа 2018 г.

«В середине улицы, прямо перед мостом – мой дом. Окна как раз выходят в ту сторону. Я услышал что-то вроде громкого выстрела, подошел к окну и увидел, что никакого моста больше нет», – делится местный житель (цитата по «Вестям»).

Людей из домов в радиусе около километра эвакуировали – 440 человек – и из-за утечки газа, возникшей при падении конструкции, и в связи с угрозой новых обрушений. Экстренные службы продолжают разбирать завалы и осматривают погребённые под обломками бетона автомобили.

Видео: YouTube/Sky News

После катастрофы в городе случился транспортный коллапс. По мосту проходила трасса А10, пересекающая всю Европу. Было остановлено и железнодорожное сообщение.

Замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси пообещал, что переправу снесут. «Весь мост Моранди будет снесён, что вызовет серьёзные последствия для движения и создаст проблемы для граждан и бизнеса», – сказал он агентству ANSA.

«Это как для Парижа потерять Эйфелеву башню или для Бруклина – их мост, – сетует местный житель. – Кстати, мы так его и называем – Бруклинский, потому что они похожи. Это был такой неофициальный символ города, синоним дома».

Мост был построен в 1960-х годах и давно находился в плачевном состоянии, последняя его реконструкция производилась два года назад. За ним даже закрепилось прозвище «больной»: дорожное полотно постоянно ремонтировали. Накануне катастрофы на мосту снова начали латать повреждения, пишет «Газета.Ru». Ремонтные работы в компании Autostrade per l'Italia, которая руководит платными магистралями в стране, называют одной из возможных причиной обрушения. При этом за сооружением велось постоянное наблюдение.

«На построенной в 1960-х годах конструкции проводились работы по укреплению перекрытия виадука, и, в соответствии с планом, был установлен мостовой кран для выполнения операций по техническому обслуживанию», – говорится в сообщении на сайте компании.

Кроме того, напомним, очевидцы сообщали, что перед разрушением в мост ударила молния, на их видеозаписях видна яркая вспышка. Опоры могли размыть и потоки воды: в Генуе уже несколько дней идут проливные дожди.

15 августа в Италии выходной день по поводу большого праздника – Феррагосто (Успение Богородицы). В этом году он пройдёт без традиционных гуляний и фейерверков: в стране объявлен траур.

Видео: YouTube/La Repubblica