За рулем «Форда», таранившего британский парламент, был уроженец Судана

Водителем, таранившим ограждение британского парламента в центре Лондона, оказался 29-летний выходец из Судана Салих Хатер.

Как сообщает 15 августа BBC News со ссылкой на неназванные источники в правительстве страны, Хатер живет в королевстве уже почти 5 лет. За это время он получил гражданство.

По информации The Telegraph, африканец жил в небольшой квартире в Бирмингеме, работал менеджером в магазине. На его странице в соцсети в качестве увлечений указаны футбол и западная музыка: Хатер — ценитель творчества Селин Дион и Рианны.

Ранее мужчина не попадал в поле зрения Скотленд-Ярда или британских разведслужб, но был известен местной полиции. Сейчас он не признает вину и отказывается сотрудничать со следствием.

Напомним, 14 августа водитель Ford врезался в ограждение у здания британского парламента. Пострадали три человека. Правоохранительные органы расценивают случившееся как теракт.