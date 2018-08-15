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15.08.2018 12:34
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Как подобрать отделку по типу темперамента

Итак, вы получили заветные ключи. Теперь начинаются хлопоты. Какие обои подойдут для спальни? Лаконичная кухня или уютный прованс? Паркет или плитка? На поиск ответов уходит много времени, но выкинуть эти вопросы из головы нельзя. Или можно?

Как подобрать отделку по типу темперамента

Фото предоставлено компанией ПСК

Можно! В апарт-комплексе Like все апартаменты продаются с готовой отделкой. Переплачивать не придется — работы и материалы включены в стоимость номера, достаточно просто сравнить и выбрать подходящий вариант.

Дизайнеры комплекса продумали и реализовали четыре типа отделки, в которых учли разделение людей по темпераменту, предложенное еще Гиппократом: на сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов. У каждого из них свои предпочтения в дизайне, которые колеблются от строгого, монотонного интерьера до нестандартных цветовых акцентов. Для покупателей Like такое деление дает идеальную возможность выбрать интерьер под себя.

Кому что

Главное, что ищут в дизайне холерики, ‒ нестандартные решения. Они непостоянны и всегда хотят перемен, поэтому важно сделать дизайн максимально мобильным, чтобы можно было передвинуть стол или диван и поменять шторы. Дизайнеры постарались учесть это при разработке стиля Fusion*. Ломая геометрию помещений с помощью ярких цветовых акцентов и игре на контрасте цветов и оттенков, удалось передать бурную натуру холериков.

Фото предоставлено компанией ПСК
Фото предоставлено компанией ПСК

Сангвиники ценят гармонию в жизни и в дизайне. Они хотят возвращаться в «уютное гнездышко», где всё будет продумано. Им больше подойдет Nude** ‒ мягкий и лаконичный интерьер в нежных оттенках бежевого, розового и серого. Вечером такая цветовая гамма создает уютную атмосферу для отдыха, а утром – воспринимается приятно и свежо.

Фото предоставлено компанией ПСК
Фото предоставлено компанией ПСК

Меланхоликам, людям чувствительным, важно ощущать себя дома как на маленьком островке спокойствия, где всегда можно спрятаться от стресса внешнего мира. Интерьер должен дарить ощущение мира и безопасности. Таким людям подойдет уравновешенный стиль отделки Scandic*** ‒ нордический, выдержанный и по-зимнему прекрасный. Утонченные зеленовато-голубые оттенки, которые использованы в интерьере, передают настроение скандинавской природы. 

Фото предоставлено компанией ПСК
Фото предоставлено компанией ПСК

Флегматики – самый спокойный тип. Их настроение отличается постоянством. Такого же постоянства они хотят и от своей квартиры: у каждой вещи – свое место, зоны четко и понятно разграничены, свободное пространство не пустует, а используется функционально. Таким людям придется по нраву Monochrome**** ‒ аристократический и «математически» продуманный стиль. Сдержанная палитра отделки благородного серого цвета не привлекает внимания, позволяя выделить на контрасте мебель и текстиль. 

Фото предоставлено компанией ПСК
Фото предоставлено компанией ПСК

Выбрать планировку, этаж и планировку всегда помогут менеджеры отдела продаж апарт-комплекса Like, с которыми можно связаться по телефону 8 (812) 747-86-72.

Справка о компании ПСК

Комплекс LIKE -  застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents

*фьюжн

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