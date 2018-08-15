Расследуя убийство, следователи нашли схроны с оружием времен ВОВ под Кировском

Следователи нашли схроны при обысках в рамках уголовного дела об убийстве в Кировске. Сотрудники правоохранительных органов изъяли винтовки, пистолеты, пулеметы и штыки солдат вермахта и советской армии.

Как стало известно «Фонтанке», полиция задержала двух членов преступной группы в посёлке городского типа Приладожский Кировского района Ленинградской области 14 августа. В их жилищах и гараже, расположенных в Приладожском и Шлиссельбурге были проведены обыски, которые дали неожиданные плоды.

Стражи правопорядка изъяли целый арсенал оружия, например, пистолеты Люгер («Парабеллум»), револьвер, винтовку Мосина, пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), пистолет-пулемет Дегтярева (ДП), пистолет Макарова, а также гранаты, сотни патронов, порох и даже минометную мину. Также были найдены штык-ножи с нацистской символикой.

Попали в руки полицейских детали и части ударно-спусковых механизмов от разных видов стрелкового оружия, а также слесарные и токарные приспособления, используемые для изготовления оружия и боеприпасов.

Помимо оружия, силовики нашли в одной из квартир белый порошок.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия) и статье 228 (незаконное хранение наркотиков). Обоим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Судя по всему, мужчины – «черные копатели», в чью зону интересов входит оружие времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали «Фонтанке» в СУ СК России по Ленинградской области, обыски у фигурантов проходили по делу об убийстве в Кировске в апреле 2018 года. Причастность мужчин к этому преступлению пока не подтверждена.