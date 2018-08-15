В Финляндию пришли первые заморозки

Уже в середине августа температура в Финляндии местами опустилась ниже нуля. В ночь на среду, 15 августа, заморозки были зафиксированы на шести метеологических станциях на севере Суоми, сообщает Yle.

Несмотря на то, что столбик термометра опустился до -1 градуса, причём раньше, чем обычно, это ещё не означает прихода осени, поскольку с точки зрения метеорологов это время года наступает, когда средняя температура колеблется от 0 до +10 градусов Цельсия.

Следующей ночью синоптики тоже не исключают заморозков, однако потом вновь чуть потеплеет. В пятницу, 17 августа, по всей Финляндии днём будет не меньше +20. В субботу — чуть прохладнее, возможны дожди, но на востоке страны, наоборот, не исключено повышение температуры до +25.