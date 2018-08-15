В Кремле не подтвердили получение письма ученых в поддержку обвиняемого в госизмене коллеги

В Кремле узнали из СМИ об открытом письме к президенту с просьбой выпустить из СИЗО Виктора Кудрявцева, обвиняемого в передаче НАТО информации о российских ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

«Мне неизвестно, что официально такое письмо входило [в администрацию президента], но из сообщений СМИ мы узнали, что такое обращение было сделано. Но как, по каким каналам, я сказать не могу, я не располагаю такой информацией», – цитирует 15 августа пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова «Лента.ру».

Сегодня стало известно, что Санкт-Петербургский союз ученых попросил президента России Владимира Путина «использовать авторитет» для изменения до суда меры пресечения сотруднику ЦНИИмаш Кудрявцеву, так как по стоянию здоровья ему тяжело находиться в изоляторе. Авторы петиции настаивают, что из-за болезни и отсутствия загранпаспорта 74-летний ученый не сможет сбежать от следствия.