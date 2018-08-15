На Балтике появится морская военная полиция

Первое подразделение морской военной полиции будет создано на Балтийской военно-морской базе, сообщила 15 августа пресс-служба Западного военного округа.

"В состав органов военной полиции в 2018 году войдут подразделения морской военной полиции, первое из которых будет открыто на Балтийской военно-морской базе Западного военного округа", – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский, слова которого приводит пресс-служба, сообщил о том, что морские подразделения военной полиции планируется оснащать лодками БЛ-680, противоударными щитами, шлемами, комплектами наплечной нарукавной и наколенной защиты, травматическими пистолетами "Оса", электрошокерами, а также "штатными огневыми средствами".

Генерал добавил, что впервые подразделения морской военной полиции были задействованы во время Главного военно-морского парада 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. По его словам, необходимость создания войсковых подразделений военной полиции в различных родах и видах ВС РФ, в том числе и морских ее подразделений, была выявлена в ходе анализа применения военной полиции.